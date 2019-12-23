Государственный экспертный совет при правительстве Японии дал в понедельник разрешение группе исследователей из Университета Мэйдзи во главе с профессором Хироси Нагасимой на проведение первого в стране эксперимента по выращиванию человеческой поджелудочной железы в организме свиньи. Об этом сообщает ТАСС.

Группа профессора Нагасимы планирует с помощью генетических манипуляций лишить оплодотворенную яйцеклетку свиньи возможности создать поджелудочную железу. Затем ученые хотят внедрить в нее человеческую индуцированную плюрипотентную стволовую клетку (ИПСК), то есть полученную искусственно клетку, которая может превращаться в любые клетки организма. После того, как ученые возвратят яйцеклетку в организм свиньи, она должна развиться в зародыш с поджелудочной железой, которая по своим характеристикам будет очень близка к человеческому органу.

Во время эксперимента ученые предполагают только до определенного уровня проследить за процессом. Выращивать полноценные человеческие органы они пока не хотят.

В Японии до сих пор такие исследования не разрешались, однако запрет был снят в марте. В частности, в Токийском университете также готовятся к похожим экспериментам с мышами. Группа Нагасимы подала заявку на эксперимент в начале декабря.

В то же время в Японии по-прежнему запрещено пересаживать человеку органы, выращенные в животных.

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