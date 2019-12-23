Генерал Халифа Хафтар, российский фаворит на ливийском поле, решил заняться морским разбоем. Его самопровозглашенная «Ливийская национальная армия» захватила в Средиземном море судно под флагом Гренады, но с турецким экипажем. По словам представителя LNA Ахмеда аль-Мисамри, корабль доставили для проверки в контролируемый LNA порт в Рас-эль-Хилале.

Вряд ли Халифа Хафтар решил таким образом пополнить казну. Он контролирует ливийские нефтяные месторождения, получает солидную военную поддержку от России и по крайней мере пока может обойтись без морского разбоя. Другое дело, что захватили турецких моряков как раз в то время, когда Анкара обсуждает с признанным ООН правительством Ливии, против которого и воюет Хафтар, вопросы оказания военной помощи. Выступая на церемонии спуска на воду подводной лодки «Пири Реис» на военной верфи Гёльджюк, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Если будет необходимо, то мы увеличим военный аспект нашей поддержки Ливии. Мы оценим все имеющиеся возможности как на суше, так и в море и в воздухе». Меморандум о безопасности и военном сотрудничестве с правительством Сараджа в Ливии уже одобрил турецкий парламент.

Морское пиратство с «политическим заказом» — не сказать чтобы беспрецедентное дело в истории. В XVII веке многие знаменитые пираты имели официальный патент от британской короны на грабеж испанских кораблей в открытом море — Лондон рассматривал это как часть своего геополитического соперничества с Испанией. Но сегодня захват турецких моряков — это не просто морской разбой, а захват заложников. И как это понимать? Хафтар намерен использовать захваченных моряков в качестве «живого щита»? Или «просто» направляет Турции «месседж»? И самое главное, это инициатива самого Хафтара или он предварительно «проконсультировался» с Кремлем?

По понятным причинам, такие подробности не появляются в пресс-релизах. Но учившийся в СССР бывший офицер армии Каддафи — не из «неуправляемых» полевых командиров, которые сначала жмут на курок, а потом «включают думалку». А о том, что на ливийском поле Эрдогану предстоит «столкнуться» с Москвой, в Анкаре говорят открыто. «В Ливии наемники из компании «Вагнер» воюют на стороне сил Хафтара. Вы знаете, кто им платит, — заявил Эрдоган журналистам. — Было бы неправильно, если бы мы молчали об этом». По сути дела, президент Турции открыто «бросил перчатку» Кремлю.

Наконец, после инцидента в Керченском проливе не осталось сомнений, что Москва не очень уважает международное морское право. Практику «захвата заложников» Кремль тоже практикует давно и активно. Достаточно вспомнить, как в феврале 2004 года были арестованы летевшие из Минска в Доху катарские спортсмены, в том числе гражданин Азербайджана Ибад Ахмедов, выступавший за Катар — позже Москва обменяла их на сотрудников своего посольства, осужденных к пожизненному сроку за убийство в Дохе экс-президента Чечни Зелимхана Яндарбиева.

И самое интересное, что в то время, когда Халифа Хафтар решил «поиграть в Джека Воробья», примечательные процессы начались в Армении, где внезапно набирает силу дискуссия о пересмотре Московского договора между Россией и Турцией. К примеру, директор Института истории НАН РА академик Ашот Мелконян рассуждает в интервью «Голосу Армении», что, дескать, Московский договор между Россией и Турцией о границе «изначально был заключен незаконно» и намекает на возможность его пересмотра, причем это интервью тут же перепечатывают многие СМИ — то есть и «пророссийский», и «антироссийский» фланги демонстрируют здесь трогательное единство. А Москва не торопится не только пресекать эту дискуссию в Армении, но и одергивать Константина Затулина, который заговорил о пересмотре договора о границе в унисон с армянской пропагандой. Словом, против Турции Москва готова задействовать и Халифу Хафтара, который на минуточку перепутал российский триколор с «Веселым Роджером», и свой любимый «форпост», который вдруг вознамерился перекраивать границы с Турцией. Только вот такой «набор инструментов» не оставляет сомнений: ничего более солидного и действенного у Кремля уже не осталось. А выиграть с такими союзниками, как «Хафтар-Воробей», у такой страны, как Турция, не стоит и пытаться.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az