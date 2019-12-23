Недавние поиски при помощи телескопа Хаббл открыли необычный класс экзопланет – суперлегких планет с необычайно низкой плотностью, сравнимой с сахарной ватой.

Новый тип небесных тел был открыт еще в 2012 году, но лишь на днях Хаббл смог уточнить массу, которая оказалась в несколько раз меньше Земли, но по размеру они соизмеримы с Юпитером. О невероятной находке сообщает Hubblesite.

Наша Солнечная система содержит три типа планет: скалистые планеты земного типа, такие как Земля и Марс, газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, и ледяные гиганты, такие как Уран и Нептун. Во время поиска экзопланет учеными были обнаружены еще три: лавовые, газовые карлики и протопланеты.

Новый тип планет, открытый Хабблом, открывает двери к новому классу – раздутые суперлегкие планеты со сверхнизкой плотностью – меньше 0,1 грамма на кубический сантиметр. Под этот класс подпадают сразу три планеты, вращающиеся вокруг звезды Kepler 51. Несмотря на то, что по размерам они достигают Юпитера, они примерно в 100 раз его легче. Если бы человек оказался на поверхности такой планеты, то она его бы просто не выдержала, и он бы провалился к самому ядру сквозь рыхлую толщу.

Minval.az