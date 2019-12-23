Три страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступили против российского закона, который обязывает предустанавливать российские программы на компьютеры, телефоны и умные телевизоры.

Как сообщают «Ведомости», участники ЕАЭС обсудили закон 13 декабря на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Представители Киргизии, Беларуси и Казахстана считают, что российские поправки могут ограничить оборот технически сложных товаров из стран ЕАЭС в Россию и создать помехи функционированию внутреннего рынка союза.

В пресс-службе ЕЭК сообщили, что комиссия изучает мнения участников союза и пока не решила, мешает ли закон торговле.

Minval.az