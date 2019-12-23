Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов рассказал о том, что незадолго до погружения президента России Владимира Путина в Финский залив на его дне было обнаружено минное поле.

Об этом сообщает «Красная звезда».

Отмечается, что поле из немецких якорных мин было обнаружено экипажем тральщика «Александр Обухов».

Впоследствии поле времен Второй мировой войны было обезврежено при помощи робототехники.

Командующий также указал на большую роль Балтийского флота при подготовке к экспедиции Русского географического общества на остров Гогланд, где также участвовал Путин.

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