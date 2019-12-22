В Турции на военной верфи Гёльджюк спустили на воду первую подводную лодку типа 214 TN, сообщает «Лайф» со ссылкой на NTV.

После спуска обустройство подводной лодки, получившей имя «Пири Реис» в честь османского мореплавателя и картографа, продолжится вплоть до 2022 года, когда она должна официально поступить на вооружение военно-морских сил Турции.

В церемонии спуска принял участие президент Турции Реджеп Эрдоган, пообещавший, что к 2027 году ВМС страны получат шесть подводных лодок подобного типа.

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