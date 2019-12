Новейшей американский космический корабль Starliner компании Boeing в воскресенье, 22 декабря, совершил успешную посадку в штате Нью-Мексико, передает «Интерфакс».

Как сообщается, что перед этим на спускаемой капсуле летательного аппарата успешно были раскрыты парашюты.

Отмечается, что спускаемая капсула, созданная США впервые совершила наземную посадку. До этого американские аппараты садились только на воду.

Как известно, ранее аппарату не удалось произвести стыковку с МКС.

LANDING CONFIRMED

The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB

— NASA (@NASA) 22 декабря 2019 г.