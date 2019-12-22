Министр туризма Кубы Мануэль Марреро Крус назначен премьер-министром страны — эта должность оказалась занята впервые с 1976 года, передает «Дождь» со ссылкой на Associated Press.

Крус был министром туризма Кубы последние 16 лет, за это время в стране произошел рост числа туристов и «строительный бум».

Его кандидатуру на посту премьер-министра поддержал парламент страны.

Эту должность с 1959 по 1976 годы занимал Фидель Кастро, после этого в Конституцию Кубы приняли изменения, и Кастро стал президентом, а должности премьера и президента была упразднена.

В феврале 2019 года на Кубе приняли новую конституцию, вернувшая посты премьер-министра и президента.

В октябре 2019 года президентом Кубы был назначен Мигель Диас-Канель.

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