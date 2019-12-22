Министр туризма Кубы Мануэль Марреро Крус назначен премьер-министром страны — эта должность оказалась занята впервые с 1976 года, передает «Дождь» со ссылкой на Associated Press.
Крус был министром туризма Кубы последние 16 лет, за это время в стране произошел рост числа туристов и «строительный бум».
Его кандидатуру на посту премьер-министра поддержал парламент страны.
Эту должность с 1959 по 1976 годы занимал Фидель Кастро, после этого в Конституцию Кубы приняли изменения, и Кастро стал президентом, а должности премьера и президента была упразднена.
В феврале 2019 года на Кубе приняли новую конституцию, вернувшая посты премьер-министра и президента.
В октябре 2019 года президентом Кубы был назначен Мигель Диас-Канель.