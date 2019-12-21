Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «Нафтогаз Укрианы», который является организатором транзита газа, будет получать от «Газпрома» размер оплаты услуг согласно зафиксированным объемам поставок.

«В пределах этого размера «Нафтогаз Украины» решает все вопросы, связанные с тарифами, с резервированием мощностей, и так далее»,— пояснил Козак.

Он добавил, что теперь это будет ответственность украинской стороны, а не России.

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