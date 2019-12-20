В центре Тбилиси неизвестные ранили сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне, сообщает «Грузия Online» со ссылкой пресс-службу Министерства внутренних дел республики.

Цотне Гамсахурдия получил ножевое ранение в области грудной клетки, а также травмы черепа. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему провели срочную хирургическую операцию. По словам нейрохирурга Арчила Джваршеишвили, операция длилась семь часов и прошла успешно. Тем не менее, состояние сына первого президента Грузии оценивается врачами как тяжелое. Ему может потребоваться еще несколько операций головы и грудной клетки. На данный момент он находится в реанимации, его жизнь поддерживается аппаратом искусственного дыхания.

Покушение было совершено возле дома Гамсахурдии. По факту произошедшего начато расследование по статье «Попытка умышленного убийства». Нападавшим грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В апреле 2010 года сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне был приговорен Тбилисским городским судом к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и покушении на убийство. Год спустя суд добавил ему еще пять за дачу взятки охраннику. Он пытался передать через него письмо своей матери.

В октябре 2012 года стало известно о том, что Гамсахурдия был помилован президентом Саакашвили по ходатайству каталикоса Грузинской Православной церкви Илии Второго. Поводом для помилования стало резкое ухудшение здоровья Цотне, который заболел в тюрьме гепатитом С.

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