Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию по итогам года.
Глава государства общается с журналистами в таком формате в 15-й раз.
Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию по итогам года.
Глава государства общается с журналистами в таком формате в 15-й раз.
Дата: 2019/12/19 13:15
Раздел: Бывший СССР
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