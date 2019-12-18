На границе Киргизии и Таджикистана десятки людей устроили словесную перепалку, которая переросла в конфликт, сообщает Deutsche Welle.

Почти две сотни человек — около 80 граждан Киргизии и 100 граждан Таджикистана — начали закидывать друг друга камнями на спорном участке границы между двумя странами.

Конфликт удалось погасить благодаря вмешательству представителей пограничных ведомств двух стран, руководителей областных администраций и сотрудников правоохранительных органов.

В результате конфликта четверо граждан Киргизии поступили в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Кроме того, выстрелами из малокалиберного ружья были ранены военнослужащий Внутренних войск МВД Киргизии и местный житель.

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