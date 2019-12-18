Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект о внесении правок в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности. Об этом пишет «Украинская правда».

Поправки к закону вступят в силу с 1 января 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании Верховной Рады 18 декабря, его поддержали 291 депутат. Большинство из них — из фракции президентской партии «Слуга народа», однако помимо них законопроект поддержали также депутаты из фракций «Доверие», «За будущее» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Партии «Европейская солидарность» и «Батьковщина» от голосования воздержались, депутаты из «Голоса» выступили против.

Новый закон меняет порядок лишения депутатов неприкосновенности. После его вступления в силу открывать уголовные дела и согласовывать ходатайства по избранию меры пресечения депутатам сможет только генеральный прокурор. При этом у него не будет больше необходимости согласовывать свои действия с остальными членами парламента.

Из-за этих положений оппозиция критикует законопроект, указывая, что он сосредотачивает власть в руках генпрокурора. До сих пор возбуждать дела в отношении депутатов мог любой следователь или прокурор. В докладе «Центра противодействия коррупции», опубликованном за два дня до голосования, указывается, что фактически законопроект усиливает существующую депутатскую неприкосновенность, а не отменяет ее.

Неприкосновенность была снята с депутатов еще в начале сентября — Верховная Рада большинством голосов отменила утверждающую ее конституционную норму. Закон об изменении соответствующего положения конституции подписал президент Владимир Зеленский.

Minval.az