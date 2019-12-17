В Кремле пока не подтверждают информацию о возможном проведении в феврале российско-турецкого саммита по сирийскому урегулированию.

«Пока нет конкретных планов в графике президента», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию.

Одновременно Песков напомнил, что в первой декаде января состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, приуроченная к запуску газопровода «Турецкий поток».

«Это станет хорошей возможностью, чтобы обсудить все актуальные вопросы», — цитирует его «Интерфакс».

«Каких-либо других визитов и контактов в настоящий момент не запланировано, хотя они могут появляться в графике весьма оперативно», — добавил Песков.

Minval.az