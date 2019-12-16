Президент Украины Владимир Зеленский предлагаемыми изменениями в конституцию отменяет демократическую реформу децентрализации. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, пишет «Украинская правда».

Она обвинила «постсоветских людей» в действующей украинской власти в строительстве «нью СССР с генсекретарем во главе». По словам Геращенко, анализ текста законопроекта о децентрализации власти свидетельствует о желании президента уничтожить европейскую модель государства и построить диктатуру.

«Под видом префектов [Зеленский] вводит своих смотрящих, он сможет прекращать полномочия мэров или советов, ликвидировать общины, по представлению префектов будут назначаться какие-то государственные уполномоченные. Вместо народовластия — диктатура», — заявила Геращенко.

При этом она подчеркнула, что партия «Европейская солидарность» будет этому противостоять. Депутат рассказала, что команда экс-президента Украины Петра Порошенко обсуждала все изменения в конституцию с экспертами и представителями всех фракций в Раде. Однако при нынешней власти вносятся изменения, которые «никто не видел и неизвестно, кто их писал и согласовывал», отметила Геращенко.

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