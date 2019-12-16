В Пентагоне отреагировали на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном закрытии турецких баз Инджирлик и Куреджик для американских сил, если США введут в отношении Анкары санкции из-за российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на представителя оборонного ведомства.

По его словам, присутствие военных США осуществляется с разрешения турецкого правительства.

«Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнёра», — отметил представитель Пентагона.

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