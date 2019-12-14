Рабочий «Новомета» Анар Гашимов, который пытался покончить с собой на территории завода, рассказал о причинах, подтолкнувших его к отчаянному шагу. По его словам, предприятие пытается «повесить» на него хищение 194 метров кабеля на общую сумму 165 тыс. рублей.

Рабочий рассказал, что в июле этого года уехал в отпуск в Азербайджан, а когда вернулся в сентябре, то узнал, что его обвиняют в краже кабеля. Он сам поехал в полицию, где его допросили. Следователи сообщили, что ждут от предприятия видеозапись с камер наблюдения, которая должна была зафиксировать преступление. Однако она до сих пор не поступила.

Гашимов рассказал, что на работе ему предложили перевести 165 тыс. рублей на счет предприятия, после чего все претензии будут сняты и дело закроют. Он отказался, поскольку не считает себя в чем-то виноватым. После этого ему было предложено дать показания на двух других рабочих, а позже Гашимову стали угрожать бандитами, предлагали уволиться по собственному желанию и в итоге урезали заработную плату на 20 тыс. рублей.

После попытки суицида и вмешательства прокурора Гашимов добыл доказательства того, что один из сотрудников получил 5 тыс. рублей за то, что дал ложные показания о краже кабеля. Теперь он рассчитывает на помощь правоохранительных органов.

Minval.az