В киевском аэропорту «Борисполь» пограничники не позволили пересечь границу двум российским журналистам из-за их раннего визита в Крым, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Александру Тонких прибыла в Киев из Стамбула 14 декабря. Она освещает социальные темы для телеканала НТВ. Россиянке отказали в пересечении границы по украинскому закону «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», она посещала Крым в 2016 году. Кроме того, ей запретили въезд на украинскую территорию на три года.

13 декабря пограничники также не пустили другого представителя того же телеканала — Сергея Савина. Россиянину заявили, что он не смог подтвердить цель своего визита на Украину.

Minval.az