Режиссер Александр Сокуров слишком вольно и с огромной неприязнью рассуждает обо всем чеченском народе. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на идею Сокурова пересмотреть решение о присвоении звания Героя России ему и его отцу Ахмату Кадырову.

По мнению Кадырова, если бы не он и его отец, «Сокуров и ему подобные давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра». Он предложил режиссеру подсчитать, сколько жизней военных, сотрудников милиции и мирных граждан было спасено благодаря политике первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Глава Чечни напомнил, какими усилиями возрождалась республика и сколько жизней было отдано, чтобы сохранить целостность России. Кадыров, обращаясь к Сокурову, отметил, что его включили в Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), чтобы поднимать вопросы, волнующие народ. «А вы своими ничем не прикрытыми националистическими высказываниями вносите раздор в общество», — добавил руководитель Чечни и пожелал Сокурову быть настоящим патриотом России, а не только казаться.

Сокуров в ходе заседания СПЧ 10 декабря заявил, что необходимо переосмыслить статус звания Героя России. «Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают», — отметил он. Президент России Владимир Путин в ответ на это сказал, что если кто-то из жителей Чечни встал на защиту России, — он достоин называться героем.

Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, его отец Ахмат Кадыров был удостоен награды посмертно. Кадыровы в ходе первой чеченской войны были сторонниками непризнанной Ичкерии, однако до второй чеченской кампании перешли на сторону федеральных сил.

Кадыров также носит звания почетного профессора Современной гуманитарной академии и Чеченского государственного университета, заслуженного строителя Чеченской Республики, почетного лидера отделения мотоклуба «Ночные волки» в республике и президента Чеченской лиги КВН. Главе Чечне вручали орден «За заслуги в организации выборов», медаль «За освобождение Крыма», почетный орден «За бескорыстный труд во имя детей», орден Доброты, а также звание «Заслуженный защитник прав человека».

Minval.az