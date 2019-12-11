Москва встревожена усилением активности НАТО у белорусских и российских границ, а также принятыми на саммите блока решениями об увеличении военных бюджетов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Текст его выступления зачитали на научной конференции памяти А. А. Громыко в МГИМО, сообщает РИА Новости.

«Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других», — сказано в выступлении Лаврова о действиях НАТО в Европе на восточном направлении и о расширении военных трат в бюджетах стран-членов альянса.

9 декабря сообщалось, что Белоруссия выразила готовность провести совместные военные учения с НАТО.

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