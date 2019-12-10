Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил во вторник, что внес в парламент законопроект об отмене закона о госязыке на Украине.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала Киев незамедлительно подготовить закон о языковых меньшинствах.

«Друзья, внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятнее так», — написал депутат в Facebook.

По его словам, это связано с решением Венецианской комиссии.



Minval.az