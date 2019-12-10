Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что «пока ничья».

«Сегодня (вчара – ред.) были какие-то уступки, я это почувствовал… Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья», — заявил Зеленский на брифинге по итогам «нормандского» саммита.

В целом он охарактеризовал переговоры с Путиным как сложные, при этом отметил, что их встреча длилась дольше отведенного времени.

«Она должна была быть 20 минут, а длилась около часа. Состояла из двух частей: когда мы были все вместе, а после тет-а-тет. Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что Путин скрупулезен и вести переговоры с ним сложно.

«Он по каждому вопросу детально разбирает этот вопрос на детали… и мы начинаем каждое слово урегулировать. Это сложно. Я просто другой человек, быстрый: я думал раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика. Можно ли в целом договориться или нет, мы с вами еще увидим, сегодня были некоторые уступки, и я это почувствовал», — добавил Зеленский.

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