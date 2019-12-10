Убитый в августе 2019 года в Берлине гражданин Грузии являлся одним из организаторов взрывов в московском метро.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате».

«Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — указал глава государства.

Путин напомнил, что убитый принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе и находился в розыске. «Это боевик, очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которой он принял участие, им было убито 98 человек», — сказал он.

«Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все что угодно», — подчеркнул российский лидер.

Minval.az