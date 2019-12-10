Российскую оружейную компанию ORSIS («Промтехнология») решением суда исключили из черного списка поставщиков Армении, заявил РИА Новости адвокат армянской коллегии адвокатов, представляющий интересы предприятия в этой стране Александр Сирунян.

ORSIS была включена в черный список поставщиков оружия в вооруженные силы Армении и другие силовые структуры страны сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания. Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства Давида Тонояна, в котором это решение было оценено как «немотивированное».

По факту срыва тендера было возбуждено уголовное дело по статье 376 уголовного кодекса Армении («халатное отношение к службе»), которое в настоящее время расследуется Специальной следственной службой Армении.

«Суд общей юрисдикции города Еревана удовлетворил наше ходатайство и приостановил действие решения министерства финансов Армении о включении ORSIS в черный список субъектов, не имеющих права участвовать в государственных закупках», — сказал Сирунян.

Он отметил, что ORSIS снова вправе участвовать в тендерах и осуществлять поставки в армянские силовые ведомства.

Minval.az