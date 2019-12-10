Художник Артем Лоскутов на своей странице в Facebook выставил на продажу табличку с признанием в любви главе ВТБ Андрею Костину, которую в 2015 году купила телеведущая Наиля Аскер-заде и которая была установлена на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка.

Лоскутов назвал объект «Без любви ничего не получится». «Стартовая цена 1 рубль, повышайте в комментариях. […] Все деньги от продажи этой работы будут отправлены в „Русфонд“», — написал Лоскутов.

Как пишут «Открытые медиа», спустя полчаса после публикации цена объекта выросла до 10 тыс. рублей. В разговоре с «Открытыми медиа» Лоскутов подтвердил оригинальность таблички. На вопрос, как она попала к нему, художник отвечать отказался, сославшись на статью 51-ю Конституции (право не свидетельствовать против себя).

Minval.az