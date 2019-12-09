Суд в Нижнем Тагиле вынес обвинительный приговор Камилу Гейдарову 1983 года рождения. Мужчина признан виновным в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает прокуратура.

В феврале 2012 года подсудимый посредством тайника сбыл 2,5 грамма героина своему знакомому, тот, в свою очередь, сбыл часть наркотического средства жительнице Нижнего Тагила. Женщина на следующий день была задержана, в ходе личного осмотра у нее нашли наркотики. Тагильчанка пожелала изобличить наркосбытчика и принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».

В ходе мероприятия был задержан гражданин, купивший наркотики у Гейдарова. При обыске дома у него были найдены остатки наркотического вещества.

В октябре этого же года Гейдаров, находясь на Тагилстрое, вновь осуществил сбыт наркотического вещества в особо крупном размере. За наркотик, в состав которого входит героин, он выручил восемь тысяч рублей. Впоследствии покупатель был задержан, а наркотик найден у него дома в ходе обыска. Задержанный дал показания на Гейдарова.

В попытке избежать уголовной ответственности Гейдаров покинул Россию и несколько лет прожил в Азербайджане, где успел пройти срочную службу в армии. По возвращении в Нижний Тагил он был задержан оперативниками. У него дома в ходе обыска были обнаружены наркотики массой 44,81 грамма.

Гейдаров приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Minval.az