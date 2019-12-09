Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу выразил несогласие в связи с включением его имени в опрос «Самый активный посол года».

Как сообщили московскому корреспонденту АПА в посольстве Азербайджана в России, в последнее время увеличилось число опросов, проводимых на интернет сайтах.

Отмечается, что попытка отождествить или же сравнить деятельность послов, назначенных президентом Азербайджанской Республики, которые представляют нашу страну в иностранных государствах, а также работают при неоднородных политических условиях, оценка их работы путём проведения по неизвестным критериям и меркам голосований, является ошибочной и невозможной.

Minval.az