В центре Минска на Октябрьской площади в субботу проходит массовая акция белоруской оппозиции с лозунгами против объединения с России и углубления интеграции.

Участники акции держали национальные бело-красно-белые флаги и выкрикивают лозунг «Жыве Беларусь!». Выступающие высказались против объединения с Россией, звучали лозунги с призывом отставки президента Александра Лукашенко. Участники акции рвут портреты президента России Владимира Путина.

Оппозиционный политик Павел Северинец призвал участников акции не расходиться «до ночи».

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Сочи, где в субботу запланированы его переговоры с российским лидеров Владимиром Путиным.

Minval.az