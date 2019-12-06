Переговоры с президентом России Владимиром Путиным требуют «быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи», предупредил бывший президент Украины Петр Порошенко. В преддверии намеченного на 9 декабря саммита в «нормандском формате», на котором нынешний президент Украины Владимир Зеленский должен впервые встретиться с Путиным, Порошенко опубликовал на «Украинской правде» подборку советов о том, как нужно общаться с российским лидером.

«На правах сооснователя Нормандского формата откликнулся на предложение «Украинской правды» дать несколько советов и рекомендаций о стратегии и тактике переговоров», — написал Порошенко на своей странице в Twitter.

По словам экс-президента, важнее всего то, чтобы Зеленский «никогда и ни в чем» не доверял Путину, который «умеет манипулировать фактами, цифрами и эмоциями и ненавидит Украину». Все, что следует за фразой «как мы ранее договаривались», необходимо тщательно проверять, утверждает Порошенко.

«Помню, как в Минске в феврале 2015 оказалось, что русскоязычный перевод уже одобренного соглашения оказался слишком творческим: настолько, что коренным образом менял содержание положений, согласованных на английском языке», — пишет Порошенко.

Особое внимание Зеленский, по словам экс-президента, должен обратить на несколько «любимых фишек» Путина. К таковым Порошенко отнес в частности:

стремление «забыть» о минских договоренностях 2014 года в части обязательств о передаче границы под контроль ОБСЕ;

использование «классического и наиболее циничного» аргумента «их там нет» и заявлений о том, что оружие российского производства в Донбассе, возможно, и имеется, но России оно не принадлежит;

манипуляции данными об обстрелах с тем, чтобы доказать, что украинская сторона в большей степени ответственна за нарушение режима тишины.

Порошенко рекомендует Зеленскому привезти в Париж актуальные доказательства присутствия в Донбассе российских военных и техники: спутниковые снимки, паспорта и военные билеты российских солдат и офицеров и так далее.

Особенно опасной Порошенко считает возможную двустороннюю встречу Путина с Зеленским в формате один на один. «Искренне советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным или, если это невозможно сделать, не поддаваться на его КГБ-шные манипуляции и заискивания, игру на эмоциях и недостатках президента», — отметил экс-президент.

Он также рекомендовал не включать в число тем, которые планируется обсуждать на саммите в «нормандском формате», газовый вопрос. По мнению Порошенко, это необходимо, чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины «пакет договоренностей», в рамках которого Киеву в обмен на дешевый газ придется пойти на важные политические уступки.

«Еще ничто в новейшей истории нам не обходилось так дорого, как дешевый российский газ», — пояснил Порошенко.

Minval.az