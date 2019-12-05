Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг слухи о том, что его посещение оккупированного Ханкенди и визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азербайджан каким-либо образом связаны.

«Визит министра иностранных дел России был запланирован давно, а день был известен гораздо раньше. Мой визит тоже был запланирован давно, но не на тот день, просто из-за погоды визит постоянно откладывался. Этот визит не имел никакого отношения к визиту Лаврова, и визит Лаврова в Баку не мог иметь ничего общего с моим визитом», – сказал Пашинян.

Minval.az