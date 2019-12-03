Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы видеть представителей оппозиционных политических партий в парламенте, но они не пользуются поддержкой избирателей.

«Западные наблюдатели заранее подготовили негативные отчеты о выборах в Беларуси, а потом только подписали их. Я хотел, чтобы было три-пять-десять оппозиционеров. Но как их провести, если у оппозиционеров 3,5% голосов?», — заявил Лукашенко во время выступления в Народной скупщине Сербии, цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко также заявил, что белорусские власти хотели «угодить» Евросоюзу при подготовке и проведении состоявшихся 17 ноября парламентских выборов. «Поверьте, больше той демократии и свободы, в которой проходили выборы в Беларуси, мы не сделаем. Мы, наверное, просто не сумеем провести лучше. Мы всячески старались угодить не только нашим спонсорам и болельщикам на Востоке, но и в Евросоюзе», — сказал он.

По его словам, «одни были восхищены итогами выборов, а другие сказали: оппозиция не попала в парламент — беда, значит, плохо, недемократично, значит, опять нет свободы, диктатура». «Чепуха полная. Мы никого не давили», — подчеркнул Лукашенко.

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