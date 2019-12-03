На состоявшемся 3 декабря 2019 года пленарном заседании Милли Меджлиса были приняты изменения в закон Азербайджанской Республики «О медицинском страховании». Согласно изменениям, пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию не будет состоять из базовой и дополнительной частей.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно информации, пакет будет охватывать медицинские услуги, оказываемые в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях.

Согласно закону, с 1 января 2020 года поэтапно из государственного бюджета на каждого человека на весь календарный год будут выделены средства в размере 90 манатов, сообщает агентство АПА.

В том числе, за исключением случаев временного приостановления предпринимательской деятельности или других операций, с которых удерживаются налоги, согласно Налоговому кодексу для физических лиц, взятых на учет в качестве плательщиков налогов (индивидуальные предприниматели, специальные нотариусы, члены адвокатской коллегии) сумма обязательного медицинского страхования определена в размере 4% минимальной месячной заработной платы.

Согласно закону, за исключением взносов по обязательному медицинскому страхованию, уплачиваемых за счет государственного бюджета, а также страховых взносов, применяемых к табачным изделиям, алкогольным и энергетическим напиткам, взносы по всем другим обязательным медицинским страхованиям будут взиматься с 1 апреля 2020 года.

Отметим, что после подписания президентом Азербайджанской Республики, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Minval.az