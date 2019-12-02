Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашел у журналистки ВГТРК Наили Аскер-Заде самолет стоимостью 60 миллионов долларов и яхту за 62 миллиона долларов, пишет Алексей Навальный. Самолет ранее принадлежал офшору банка ВТБ.

ФБК обнаружил, что в аэропортах Грозного, Владивостока и Анапы, когда туда предположительно летала для интервью ведущая, садился Bombardier Global 6000. Передвижения самолета за год сравнили с фотографиям из инстаграма Аскер-Заде.

Недавно самолет сменил регистрационный номер, так как поменял место регистрации и владельца, пишет Навальный. Сейчас это Сан-Марино и офшор в Белизе, год назад самолет был зарегистрирован на острове Мэн и принадлежал офшору банка ВТБ.

Кроме того, со ссылкой на инстаграм журналистки и данные сайтов для отслеживания судов ФБК утверждает, что ей принадлежит оформленная на офшор 62-х метровая яхта Amels 199 за 62 миллиона долларов (четыре миллиарда рублей).

Вот такая табличка висит в Центральном парке Нью-Йорка. На ней некая Наиля признаётся в любви Андрею Костину. Стоит такая табличка от 10 тысяч долларов и плата за неё оформляется как пожертвование Централ парку, а имя донора фигурирует в годовых отчета парка pic.twitter.com/x5R56ihlhT — Георгий Албуров (@alburov) 2 декабря 2019 г.



Аскер-Заде отреагировала на расследование постом в своем Твиттере: «Заказала нативную рекламу у одного популярного блоггера. «Не думала, что так зайдет».

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