Полиция Индии разработала сложную операцию для задержания преступника, который проходил обвиняемым по 16 уголовным делам, включая убийство. Поймать его не могли долгое время, так как он постоянно уклонялся. Для того, чтобы действовать наверняка сотрудники полиции использовали приманку в виде молодой сотрудницы, передает онлайн-издание «360tv».

В ходе слежки за преступником полиция выяснила, что мужчина всерьез нацелился найти для себя спутницу жизни. Этим шансом правоохранители и воспользовались. Для этого они взяли SIM-карту жительницы Дели и передали ее своей сотруднице. Девушка при помощи номера зарегистрировалась на сайтах знакомств и в социальных сетях, где опубликовала свою фотографию и написала, что ищет жениха.

Портрет будущего мужа до мелочей совпадал с разыскиваемым преступником. После этого полицейская позвонила злоумышленнику, но тут же сказала, что ошиблась номером. Недоверчивый мужчина в ответ спросил, откуда она ему звонит. Собеседница ответила, что она живет в Дели и попрощалась.

Получив номер девушки мужчина начал пробивать его в Сети и конечно тут же наткнулся на выдуманные анкеты на сайте знакомств. Он перезвонил по уже известному ему номеру и предложил девушке пообщаться. После недели общения девушка предложила уже хорошему знакомому подумать о свадьбе.

Oни решили встретиться в храме села Бижури на церемонии рока, когда будущие молодожены приносят клятвы богам. Влюбленного преступника не смутила близость храма к полицейскому участку. Когда он прибыл на место, то его невеста подала сигнал и оперативная группа задержала злоумышленника, которого разыскивали много лет. В минувшую пятницу суд арестовал его и отправил за решетку.

