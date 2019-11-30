Взаимные визиты журналистов в Баку и Ереван дали результат, и использовать его надо очень осторожно и ответственно.

Как передает Sputnik Армения, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Диалог двух обществ очень важен и исходит из договоренностей и политики двух сторон. Без такого диалога нельзя создать благоприятную атмосферу для переговоров, напомнил министр.

Тем не менее, подчеркнул он, невозможно ждать прорывов и скорых результатов после только одного посещения. Но очень важно, что эта программа проводится на уровне журналистов – людей, которые формируют общественное мнение, отметил он.

Не нужно забегать вперед и предугадывать новые шаги. Пока неизвестно, насколько высока вероятность подготовки следующего шага и на каком уровне он может быть реализован. Но армянская сторона всегда подчеркивала, как важна эта работа для мирного процесса, напомнил министр.

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