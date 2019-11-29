Акция оппозиции за внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе возобновилась в пятницу утром у стен парламента в Тбилиси. Кадры с митинга в прямом эфире показывает грузинская телекомпания «Рустави 2».

«Мы расположимся около здания, чтобы донести свой голос, громкий протест до депутатов. Наши депутаты, наверное, будут в самом парламента, где будут выступления. Я надеюсь, что сегодня полиция больше не использует водометы и не выведет робокопов (спецназ)», — сказал член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили в интервью «Рустави 2».

В акции участвуют как члены «Национального движения», так и оппозиционные политики от партии «Европейская Грузия -движение за свободу», а также гражданские активисты от движений «Измени», «Посмей» и «Стыдно».

В отличие от четверга, полиция на стала сооружать специальные высокие железные ограждения около парламента. Депутаты с раннего утра стали собираться в законодательном органе, где на пятницу назначены комитетские слушания, бюро, а также пленарная сессия. Все входы в парламент контролируют усиленные наряды полиции. Стычек с правоохранителями пока нет.

Minval.az