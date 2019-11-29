В Красноярске на улице 60 лет СССР сотрудники вневедомственной охраны задержали должника по алиментам.

Во время патрулирования улицы сотрудники Росгвардии заметили мужчину, который странно себя вел. При виде экипажа он занервничал и попытался сбежать. Однако его удалось задержать.

При проверке документов задержанного, сотрудники Росгвардии установили, что ему 31 год и с августа прошлого года он находится в федеральном розыске за то, что не выделяет деньги на содержание ребёнка, который проживает в республике Азербайджан.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан полицейским.

Minval.az