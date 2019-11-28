Странам ОДКБ для предотвращения возможной эскалации карабахского конфликта следует отказать Азербайджану в ответ на запросы о приобретении оружия.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите организации в Бишкеке.

«ОДКБ имеет все необходимые средства для предотвращения эскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Для предотвращения возможной эскалации страны ОДКБ, исходя из интересов сохранения безопасности, должны оставить без ответа новые запросы Азербайджана о приобретении оружия», — сказал Пашинян на заседании СКБ ОДКБ в Бишкеке.

«Считаю, что новая эскалация будет иметь катастрофичные последствия не только в регионе Южного Кавказа, но и за его пределами. Находясь в состоянии войны, Азербайджан может стать удобным трамплином для исламистских радикалов, которые, потеряв влияние в Сирии, ищут новые территории для своей деятельности. Причем, с географической точки зрения Азербайджан является очень удобной площадкой, посредством которой радикалы смогут действовать по всем направлениям — на севере, юге, западе и востоке», — заявил премьер-министр Армении.

По его словам, Армения готова к конструктивному диалогу по мирному урегулированию карабахского конфликта.

«Мы продолжим переговоры в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которому ОДКБ неоднократно заявлял о своем содействии», — сказал Пашинян, поблагодарив при этом российских посредников в группе.

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