Не секрет, что русских девушек в Турции называют «Наташами». Имя в какой-то мере уже стало нарицательным. Оно самое распространенное среди туристок из России.

Один из сервисов путешествий проверил, действительно ли Натальи или Наталии чаще всего летают в Турцию.

Анализ был проведен с 1 ноября 2018 по 1 ноября 2019 года. Эксперты посчитали, сколько Наташ слетали из России в Турцию. Заодно посмотрели, какие страны пользуются популярностью у путешественниц с другими прекрасными именами.

Чаще всего российских туристок звали Еленами, Натальями, Ольгами, Татьянами, Екатеринами. Но самые часто путешествующие, согласно исследованию, это Елены, Натальи и Ольги.

Оказалось, что почти на каждом рейсе в популярные у туристов страны есть Натальи, Ольги, Татьяны, Ирины и Светланы.

Кроме того, эксперты выяснили, что в Армению летают больше всего Ань. Азербайджан пользуется особой популярностью у Татьян, а Наташи любят летать не только в Турцию, но и в Грузию, и на Украину.

Действительно в Турцию летит больше всего пассажирок с именем Наташа. Их не намного, но все же больше, чем Лен.

Minval.az