Мэрия Грозного начала искать непьющих Деда Мороза и Снегурочку, которым запрещается ругаться матом, использовать в ходе представления пожароопасные и колющие предметы, животных или насекомых.

Об этом в среду, 27 ноября, сообщает Telegram-канал издания «Подъем» со ссылкой на данные закупок праздничного оформления здания грозненского парламента к Новому году.

Также власти города потребовали, чтобы макияж Снегурочки не выглядел вульгарно, а ее шуба закрывала колени. Уточняется, что новогодние персонажи должны владеть русским и чеченским языками.

«Использование Дедом Морозом и Снегурочкой ненормативной лексики, а также наличие исходящего от них запаха табака или алкоголя недопустимо», — указано в тексте требований. В настоящее время одна из местных компаний уже согласилась выполнить заказ.

Minval.az