В Армении 500 тыс. человек страдают от различных форм недоедания, а по всему миру эта цифра доходит до 820 млн. человек.

Об этом на международной конференции, посвященной возможностям инвестиций в продовольствие и развитию предпринимательства, заявила 27 ноября представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Армении Елена Милошевич.

По ее словам, данный факт отрицательно сказывается на возможностях страны, так как при ограниченном доступе к продовольствию невозможна полноценная реализация человеческого потенциала как двигателя экономики. «Такая ситуация является результатом многих факторов, в том числе неэффективного использования сельскохозяйственных ресурсов, что становится причиной других проблем, таких, как эмиграция», — отметила она.

Милошевич заметила, что Армения обладает потенциалом и природными ресурсами не только для интенсификации решения проблемы продовольствия, но и для того, чтобы стать двигателем для роста в этой сфере. «В стране есть человеческие ресурсы, однако есть проблема с эффективностью налаживания всей цепочки продовольственной системы – от производства продуктов питания до их потребления», — подчеркнула представитель ВПП ООН в Армении.

Чиновник призвала поработать над восстановлением нарушенного цикла, чего можно добиться через применение нескольких принципов. «Необходимо учитывать покупательную способность человека. Кроме того, важно создавать необходимые условия для бизнеса через проведение земельных реформ, повышение эффективности управления водными ресурсами и так далее», — заключила она.

Minval.az