Информация о том, что российская компания ORSIS («Промтехнология») якобы требовала у Минобороны Армении монополию на рынке стрелкового оружия взамен на строительство патронного завода, не соответствует действительности, заявил в интервью РИА Новости гендиректор ORSIS Владимир Злобин.

Ранее в ряде армянских СМИ была опубликована информация, согласно которой ORSIS предложила построить в Армении свой завод по производству патронов на российские инвестиции. За это российская компания якобы потребовала от Минобороны Армении монополию сроком на 10 лет и получила отказ.

Данные сообщения были опубликованы после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности после срыва тендера армянского военного ведомства на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания.

«Недавно мы столкнулись со спекуляциями в армянских СМИ по данному вопросу – якобы в обмен на инвестиции мы требовали монопольные позиции на местном рынке стрелкового оружия. Это – абсолютно необоснованно, все наши встречи с армянской стороной зафиксированы протоколом и письмами, мы ни разу не требовали себе монополию», — сказал Злобин.

В то же время гендиректор ORSIS отметил, что если инвестор вкладывается в отрасль промышленности, которая в стране «де-факто отсутствует», он имеет право просить для себя «определенные преференции». Меж тем инвестиции в проекте, по его словам, только российские.

Расследование сорванного тендера, по мнению Злобина, было неоправданно затянуто.

Рассмотрение нашего дела в Следственном комитете длилось неоправданно долго — целых четыре месяца, за это время не названо ни одного конкретного подозреваемого, дело откровенно затягивалось. Точные причины этого будут еще выяснены отдельно», — сказал он.

По запросу ORSIS расследование перевели из Следственного комитета в Специальную следственную службу Армении, добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, Минпромторг России направил министру обороны Армении письмо о том, что заявка на участие ORSIS в тендере была «без веских оснований отклонена», а сама компания была «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков». Минпромторг попросил армянские власти разобраться в ситуации.

Minval.az