Власти Грузии готовы к возобновлению авиасообщения с РФ, и никаких технических проблем в этом направлении нет.

Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

«Я могу лишь сказать, что это решение [о прекращении полетов] в одностороннем порядке было принято российской стороной. Если у них будет подобное желание, они смогут это сделать сами. С технической точки зрения, у грузинской стороны нет никаких проблем по поводу возобновления авиасообщения. Наша позиция такова, что мы, в целом, приветствуем снятие запрета на авиасообщение», — сказал Абашидзе.

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