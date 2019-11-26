Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе — моряка и летчика, но главное — «примерить» каждую специальность на себя и найти свою нишу.

Во вторник во время всероссийского открытого урока на форуме «ПроеКТОрия» в Ярославле, в котором президент принял участие с помощью телемоста, один из школьников попросил у главы государства совета относительно выбора будущей профессии. Путин в ответ заметил, что на этот вопрос человек может ответить только сам, причем «это сложный путь».

«<…> Я, так же как и вы, стоял перед выбором: что мне делать, куда пойти, кем стать», — сказал президент, отметив, что у него по этому вопросу «были очень сложные дискуссии» с родителями и с тренером, у которого он занимался в спортивном клубе «Турбостроитель» при Ленинградском металлическом заводе.

«У меня лично в начале были желания самые разные, как у всех молодых людей — я хотел и моряком, и летчиком [быть]. Я внимательное смотрел, изучал, <…> примерял на себя все эти профессии», — сказал Путин. Президент отметил, что он приходил в соответствующие учреждения и учебные заведения, смотрел со стороны — что люди делают, как разговаривают между собой, что происходит вокруг. «Вот это и есть примерочная», — заметил глава государства.

Он рекомендовал молодым людям также примеряться к разной рабочей обстановке — к станку, письменному столу, штурвалу. «Сел, просто взял авторучку в руки и начал думать и творить. Или кисть. Встал к станку — к балетному, допустим <…> Надо все это примерить на себе и почувствовать — ты будешь этим заниматься всю жизнь? Ты с удовольствием пойдешь утром заниматься этим делом или нет? И вот когда найдешь эту нишу для себя, тогда поймешь — это мое», — сказал Путин. Он подчеркнул, однако, что самого этого выбора недостаточно: «Потом надо будет напряженно работать. Каждый день. И здесь, конечно, нужно прикладывать большие усилия для того, чтобы добиваться результата».

Minval.az