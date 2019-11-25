Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию в первой декаде января готовится, сообщил журналистам пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ходе одного из последних телефонных разговоров, действительно, Путин и (президент Турции Тайип) Эрдоган договорились, что в начале января, я бы сказал, в первой декаде января действительно уже к этому времени будет готова наземная часть в Турции «Турецкого потока», и, действительно, речь шла о том, что возможно состоится визит президента Путина в Турцию. Такая поездка тоже готовится», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения турецкой стороны о визите Путина в январе для участия в церемонии открытия «Турецкого потока».

Minval.az