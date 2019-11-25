На востоке Москвы мужчина с ножом пытался отобрать пятилетнего ребёнка у своей бывшей жены, с которой они три года в разводе. Экс-супруг начал вырывать малыша у матери. Он толкнул её и затем нанёс несколько ножевых ранений в область груди. Об этом сообщает телеканал «360°».

По данным журналистов, 28-летняя женщина получила ножевое ранение в живот, однако, несмотря на это, смогла дойти до дома, откуда была доставлена в реанимацию. Сам же нападавший скрылся, его ищет полиция. Ребёнок находится под присмотром бабушки.

Как рассказал источник телеканала, раньше пострадавшая уже обращалась с заявлением на бывшего супруга, его после этого задержали, но отпустили. Также сообщается, что разыскиваемый гражданин Азербайджана употребляет наркотики и однажды порезал себя на глазах у жены.

Minval.az