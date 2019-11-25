Джек Ма основал компанию Alibaba в 35 лет. Но до запуска первого бизнеса он безрезультатно околачивал пороги работодателей. Ему отказали в 30 компаниях, например в KFC он оказался единственным из 24 претендентов, не прошедшим собеседование, пишет «Форбс». В Гарвардской школе бизнеса его документы отклоняли десять раз.

Но несмотря на все неудачи, он смог построить многомиллиардную компанию, чье IPO на $25 млрд в 2014 году стало крупнейшим в мире.

10 сентября 2019 года в день своего 55-летия и 20-летия Alibaba Джек Ма покинул пост председателя совета директоров компании. Его состояние оценивается в $38,2 млрд, он занимает первое место в рейтинге богатейших людей Китая по версии Forbes.

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