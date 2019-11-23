Директор строительно-инвестиционной компании «УЛУ ГЁЙЧА» Исмайылов Васиф Султан оглы награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как передает БЕЛТА, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Азербайджанский бизнесмен удостоен этой государственной награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном.

Васиф Султан оглы Исмайылов известен, как один из инвесторов бизнес-центра, который построен в Минске на пересечении улиц Маяковского и Аранской, он также был вовлечен в строительство многофункционального комплекса «Абшерон», где находится Торговый дом Азербайджана. В 2013 году его компания построила в Баку новое здание посольства Беларуси в Азербайджане.

Minval.az