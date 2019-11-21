Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Видео публикует агентство РИА Новости в своем Telegram-канале.

На обнародованных кадрах видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. «Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — отметили в ФСБ.

Таким образом в ведомстве отреагировали на слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, который заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны, и пообещал показать всему миру «варварское отношение» Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернет оборудование на прибывшие из России корабли.

Minval.az