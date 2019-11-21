Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел в Очакове корабли, которые были переданы Россией на ответственное хранение после задержания в Керченском проливе. По его словам, после анализа состояния буксира и двух катеров, последует просьба к Москве вернуть то, чего на них не хватает.

Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера.

Я увидел их состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, — цитирует Зеленского «Интерфакс».

Президент Украины добавил, что ВМС страны за три месяца отремонтируют корабли и вернут их в строй.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченк заявил, что Россия варварски относилась к кораблям, задержанным в прошлом году в Керченском проливе. По его словам, суда «угробили» и «поснимали с них плафоны, розетки и унитазы». Он подчеркнул, что возвращённые через год после морского инцидента корабли «своим ходом не идут».

Адмирал Виктор Кравченко, бывший начштаба ВМФ РФ, назвал «несостоятельной» претензию украинской стороны о преднамеренной порче Москвой возвращенных Киеву кораблей.

«Я не думаю, что кто-то снимал с кораблей плафоны и унитазы», — сказал Кравченко в интервью Интерфаксу.

Адмирал напомнил, что украинские суда были задержаны при незаконном пересечении госграницы с применением оружия. Вероятно, повреждения при этом они получили. А потом год их никто не трогал и не обслуживал и, учитывая, что украинцы сэкономили на строительстве и не стали «полностью бронировать», повреждения корпуса и ржавчина — самое малое, что за год могло произойти.

В Совфеде реакция на обвинение «сухопутного адмирала» Воронченко отреагировали так, как оно (в виду абсурдности) заслуживает.

«Бред», — пожал плечами Франц Клинцевич. И добавил, что, на этих кораблях, вполне вероятно, никогда и не было унитазов. «А может быть их поснимали да и утопили сами моряки, чтоб скрыть «некое вещественное доказательство своей слабости», — предположил сенатор.

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